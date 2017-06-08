Двое тагильчан совершили хищение радиаторных батарей из производственного цеха на сумму более 500 000 рублей

Полицейские Нижнего Тагила задержали двух мужчин, которые грузили в свой автомобиль краденые батареи. Впоследствии выяснилось, что делали они это уже не в первый раз. При этом батареи вывозились на старом автомобиле «Волга».





Задержанными оказались 31-летний и 47-летний мужчины. Один из них ранее был судим за подобные имущественные преступления, второй – к уголовной ответственности не привлекался и работает в строительной организации.





Следствие установило, что злоумышленники уже не в первый раз проникают в цех предприятия и крадут батареи. Делали они это всегда по ночам. Сумма ущерба, причиненного организации, составила более 500 000 рублей.



Также был установлен пункт приема металлолома, куда сдавались батареи. Его владелец вел незаконную деятельность в одном из гаражно-строительных кооперативов. Мужчина привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ. Все похищенные радиаторы были изъяты и переданы законным владельцам.