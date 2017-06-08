Местные жители поселка в Белоярском районе обстреляли из травматики компанию екатеринбуржцев (ФОТО)

Екатеринбурженка Анастасия приехала в гости к подруге, откуда её накануне должны были забрать супруг с друзьями. Встреча была назначена у сельского магазина, где и произошел конфликт.



По словам потерпевших, местные начали спрашивать, зачем гости сюда приехали и посоветовали уезжать, потому что «это их территория», пишет E1.ru. Екатеринбуржцы сели в машину и поехали. Однако сельчане догнали их на иномарке и начали прижимать к обочине. Водитель из Екатеринбурга вышел на разговор, тогда и началась перепалка. Через некоторое время подъехал еще один местный житель с травматическим оружием и выстрелил мужу Анастасии в голову. Мужчина потерял сознание и упал. Нападение продолжилось: хулиганы били битами, стреляли по ногам. Девушкам тоже досталось: у Анастасии сломаны обе руки, а у ее подруги - палец. По словам очевидцев, на асфальте было много крови.

Фото: E1.ru



Пострадавшие с заявлением обратились в полицию. В МВД сообщили, что инцидент носит исключительно бытовой характер. В рамках дела было возбeждено два уголовных производства - за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство.Тем не менее, назначена медэкспертиза для дальнейшего расследования. Детали дела будут известны позже, проверка проходит под личным контролем начальника полиции Заречного Рафаила Мингалимова.