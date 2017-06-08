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Новости Нижнего Тагила

Местные жители поселка в Белоярском районе обстреляли из травматики компанию екатеринбуржцев (ФОТО)

8 июня 2017, 08:00Добавить новость
Екатеринбург,полиция,помощь,Россия,Свердловская область,травма,белоярский,конфликт,бытовой конфликт
В ночь на 4 июня в посёлке Рассоха местная компания, вооружившись пистолетом и битами, напала на екатеринбуржцев. Это произошло в Белоярском районе Свердловской области.

Екатеринбурженка Анастасия приехала в гости к подруге, откуда её накануне должны были забрать супруг с друзьями. Встреча была назначена у сельского магазина, где и произошел конфликт.

По словам потерпевших, местные начали спрашивать, зачем гости сюда приехали и посоветовали уезжать, потому что «это их территория», пишет E1.ru. Екатеринбуржцы сели в машину и поехали. Однако сельчане догнали их на иномарке и начали прижимать к обочине. Водитель из Екатеринбурга вышел на разговор, тогда и началась перепалка. Через некоторое время подъехал еще один местный житель с травматическим оружием и выстрелил мужу Анастасии в голову. Мужчина потерял сознание и упал. Нападение продолжилось: хулиганы били битами, стреляли по ногам. Девушкам тоже досталось: у Анастасии сломаны обе руки, а у ее подруги - палец. По словам очевидцев, на асфальте было много крови.

 

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Фото: E1.ru


Пострадавшие с заявлением обратились в полицию. В МВД сообщили, что инцидент носит исключительно бытовой характер. В рамках дела было возбeждено два уголовных производства - за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство.Тем не менее, назначена медэкспертиза для дальнейшего расследования. Детали дела будут известны позже, проверка проходит под личным контролем начальника полиции Заречного Рафаила Мингалимова.

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