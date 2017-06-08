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Недовольный пассажир выбросил пожилого кондуктора из трамвая в Екатеринбурге (ВИДЕО)

8 июня 2017, 07:00Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,помощь,происшествие,Россия,Свердловская область,транспорт
В Екатеринбурге утром 7 июня в одном из трамваев произошел конфликт, в результате которого разгневанный​ пассажир вытолкнул из вагона пожилого кондуктора. Инцидент​ произошел на Уралмаше.

Как пояснили в троллейбусном управлении, мужчина не желал платить за проезд, однако он всё-таки сделал это и, видимо, разозлился. По словам пассажиров, пожилой кондуктор ни с кем не конфликтовал до нападения, он обслуживал пассажиров, как вдруг недовольный пассажир набросился на работника трамвая. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На помощь к мужчине пришли пассажиры, пишет E1.ru.

 

Неизвестно, насколько пострадал кондуктор, его и инициатора конфликта забрали в полицию для дальнейшего разбирательства.

 

В городской полиции сообщили, что злоумышленник был трезв. По поводу конфликта проводится проверка.

 

Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
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