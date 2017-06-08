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Новости Нижнего Тагила

Оранжерею с коноплей обнаружили в однокомнатной квартире полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)

8 июня 2017, 12:55Добавить новость
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Нижнетагильские полицейские задержали двух молодых людей, которые выращивали дома наркотики. 

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух жителей города, которые подозревались в незаконном обороте наркотиков. Один из них был задержан, когда входил в квартиру на ул. Газетная.

В помещении был обнаружен куст конопли, который рос прямо в центре комнаты, освещаемый со всех сторон специальными лампами. Там же были найдены высушенные листья растения, весы, предположительно, для фасовки и семена. В квартире имелись удобрения, вся обстановка была оборудована для выращивания наркотического растения.

Всего в квартире было изъято 3,6 кг. конопли и 16 гр. гашиша.

Вскоре задержали и подельника «садовода-любителя». Молодые люди сознались, что выращивали наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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