Перекресток Серова-Пархоменко в Нижнем Тагиле оказался затоплен водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

Подробности аварии, затопившей перекрёсток, журналистам TagilCity.ru рассказал очевидец.

Из дыры у торгового центра начала литься вода. Лилась большим напором и скоро полностью затопила перекрёсток. Ребёнок ехал по затопленному тротуару на велосипеде и угодил в яму. К счастью, прохожие не остались равнодушны и помогли ему выбраться, -- поделился мужчина, собиравший милостыню у торгового центра.

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В настоящее время вода более не поступает из ямы в земле. Дорожные рабочие разбирают плитку у места аварии.

Рабочие «Водоканала» примерно через полчаса отключили воду и огородили яму. Мы сейчас просто разбираем плитку, -- поделился дорожный рабочий с журналистом TagilCity.ru.

Фото: дорожные работы, 8 июня, 2017 г.



Напомним, после начала капитального ремонта дороги на ул. Космонавтов ул. Пархоменко стала одним из выездов с Красного Камня и Выи.