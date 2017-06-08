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Новости Нижнего Тагила

Перекресток Серова-Пархоменко в Нижнем Тагиле оказался затоплен водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

8 июня 2017, 17:45Добавить новость
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Коммунальная авария на оживлённом перекрёстке Нижнего Тагила Серова-Паркоменко произошла 8 июня около 13:00.

Подробности аварии, затопившей перекрёсток, журналистам TagilCity.ru рассказал очевидец.

 

Из дыры у торгового центра начала литься вода. Лилась большим напором и скоро полностью затопила перекрёсток. Ребёнок ехал по затопленному тротуару на велосипеде и угодил в яму. К счастью, прохожие не остались равнодушны и помогли ему выбраться, -- поделился мужчина, собиравший милостыню у торгового центра. 

 

 

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Фотографии сообщества [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ.


В настоящее время вода более не поступает из ямы в земле. Дорожные рабочие разбирают плитку у места аварии. 

 

Рабочие «Водоканала» примерно через полчаса отключили воду и огородили яму. Мы сейчас просто разбираем плитку, -- поделился дорожный рабочий с журналистом TagilCity.ru.

 

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Фото: дорожные работы, 8 июня, 2017 г.


Напомним, после начала капитального ремонта дороги на ул. Космонавтов ул. Пархоменко стала одним из выездов с Красного Камня и Выи. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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