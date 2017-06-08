Расследование убийства тагильчанки Дарьи Зембицкой завершено: дело будет передано в суд (ФОТО)

Бывший муж Дарьи Зембицкой, Сергей Какшин, провалил проверку на полиграфе и признался в убийстве бывшей супруги. К настоящему времени расследование по делу завершено. Материалы расследования будут переданы в суд.

Напомним, тагильчанка Дарья Зембицкая была убита бывшим мужем на почве ревности. После этого муж активно участвовал в розыске молодой мамы. Следствие по делу об убийстве завершено. Материалы расследования будут переданы в суд.

Дети Дарьи Зембицкой находятся у бабушки, Ирины Зембицкой, матери погибшей женщины. Она рассказала, что вместе с адвокатом они будут добиваться, чтобы Какшина судили не только за убийство, но и за похищение Дарьи, сообщает Е1.RU.





Фото: Е1.RU

