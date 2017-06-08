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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники полиции затолкали в УАЗик девушку с грудным ребенком: она торговала фруктами на улице в Екатеринбурге (ВИДЕО)

8 июня 2017, 09:45Добавить новость
Екатеринбург,полиция,происшествие,суд,торговля,жестокость,ребенок,девушка

В Екатеринбурге полиция затолкала в УАЗик маму с грудным ребенком. Девушка продавала на улице укроп, петрушку и фрукты. Она хотела немного подзаработать в декрете.

В распоряжение СМИ попала запись, на которой видно, как полицейские грубо запихивают в машину маму с грудным ребенком. Пояснения журналистам позже дала подруга потерпевшей, которая сказала, что та просто торговала фруктами и зеленью.

Задержали девушку за незаконную торговлю, которую она осуществляла из багажника своего автомобиля без соответствующего на то разрешения. В полиции пояснили, что задержанная нецензурно выражалась и вступала в конфликт с правоохранителями.

Как пишет Е1, в полиции рассказали, что на девушку составили несколько протоколов и отпустили домой. Теперь ей придется явиться в суд, где ей назначат наказание.


Видео: Е1

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