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Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила украл у женщины сумку и оставил на месте преступления свой телефон (ФОТО)

8 июня 2017, 08:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции накануне задержали грабителя.

Женщина, обратившаяся в полицию. рассказала, что в районе Мегамарта на улице Фрунзе незнакомый мужчина выхватил у нее из рук сумку и убежал. Там находились деньги и смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Жертва грабежа рассказала, что она пыталась удержать имущество, но у сумки оторвались ручки.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы в сопровождении кинологов. В скором времени сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, который, предположительно, выпал у злоумышленника.

Личность грабителя удалось установить. Им оказался 27-летний неработающий тагильчанин, который ранее был судим. У него при себе имелось около 7,5 тысяч рублей, тысячу из награбленного он успел потратить. А вещи, по словам задержанного, он выбросил с моста в реку. 

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Вероятно, он причастен к иным подобным преступлениям.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила
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