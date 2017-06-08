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Новости Нижнего Тагила

Пьяная жительница Богдановича пыталась зарезать мать троих детей

8 июня 2017, 07:30Добавить новость
дети,закон,здоровье,нарушение,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,суд,травма,богданович
В Богдановиче накануне завершилось судебное заседание, где решали судьбу 34-летней местной жительницы за то, что она причинила тяжкий вред здоровью другой женщины.

Преступление произошло 1 января 2017 года, когда подсудимая распивала напитки в общежитии в компании своих приятелей, передает Rupolit.net.

Около 23:00 к ним постучалась соседка, мать троих детей, сделала замечание, и предложила им шуметь в другом месте. Тогда оппонентка схватила со стола нож и три раза ударила женщину в область груди и в живот. Пострадавшей вызвали скорую, а для обидчицы - полицию.

Суд назначил подсудимой три года тюрьмы. Её взяли под стражу сразу же в здании суда.

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