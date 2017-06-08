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Новости Нижнего Тагила

Жители поселка в Свердловской области обвинили чиновника в смерти своих домашних животных

8 июня 2017, 09:25Добавить новость
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Жители станции Таватуй в Свердловской области обратились в СМИ с жалобой на администрацию поселения и организацию по отлову безнадзорных животных. 

Как пишет URA.RU, жители населенного пункта находятся в ярости, потому, что после приезда организации по отлову животных, их домашние питомцы стали умирать. Со слов жителей, у половины поселка погибли кошки и собаки. Люди винят во всем главу поселения. Он организовал приезд службы отлова, которые везде разбросали отравленную еду.

Сам глава населенного пункта отрицает свою причастность к гибели чужих питомцев. Он говорит, что организации по отлову давно уже не прибегают к таким опасным методам. Да и у него самого есть собака, и она чувствует себя отлично. 

Между тем, проблема бездомных животных очень остро стоит не только по области, но и в Нижнем Тагиле. Так, на днях бездомный пес покусал девочку.

© TagilCity.ru
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