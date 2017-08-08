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Новости Нижнего Тагила

Лежащий на проезжей части мужчина погиб под колесами автомобиля в Серове

8 августа 2017, 13:10Добавить новость
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В Серове ночью 7 августа водитель 1998 г.р. переехал на машине лежащего на проезжей части мужчину.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», водитель имеет стаж вождения не более одного года. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Автолюбитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полицейским он пояснил, что ехал без нарушений скоростного режима, препятствие на дороге заметил, но не мог предположить, что это человек. Ему показалось, что на дороге лежит большой мешок с мусором.

Когда водитель подъехал ближе, то избежать наезда уже не удалось. 

 
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