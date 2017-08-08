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Новости Нижнего Тагила

Полицейские из Верхней Пышмы сломали нос подростку во время задержания (ФОТО)

8 августа 2017, 09:00Добавить новость
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В Верхней Пышме накануне произошла драка между инспектором ДПС и подростком. В результате конфликта второй получил перелом носа.

Инцидент произошел близ местного кинотеатра в ходе попытки остановить двоих парней на мопедах. Происходили ожесточенные споры, к которым подключились друзья остановленных молодых людей.

В процессе беседы в адрес полицейского прозвучало оскорбление. Правоохранитель ударил нарушителя и повалил на землю. Затем, когда молодой человек вырвался, полицейский применил газовый баллончик.

На помощь к правоохранителю пришел коллега. Вместе они произвели задержание нарушителя закона, в ходе которого сломали хулигану нос.

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Юноша был доставлен в отделение полиции. Ему назначили штраф на неповиновение стражу порядка. В ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник полиции действовал правильно. Однако родители подростка не согласились с таким решением и уже обратились в прокуратуру. Имеется видео с места происшествия.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти, пишет Новый День.

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