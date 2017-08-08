Полицейские из Верхней Пышмы сломали нос подростку во время задержания (ФОТО)

Инцидент произошел близ местного кинотеатра в ходе попытки остановить двоих парней на мопедах. Происходили ожесточенные споры, к которым подключились друзья остановленных молодых людей.



В процессе беседы в адрес полицейского прозвучало оскорбление. Правоохранитель ударил нарушителя и повалил на землю. Затем, когда молодой человек вырвался, полицейский применил газовый баллончик.



На помощь к правоохранителю пришел коллега. Вместе они произвели задержание нарушителя закона, в ходе которого сломали хулигану нос.





Юноша был доставлен в отделение полиции. Ему назначили штраф на неповиновение стражу порядка. В ходе служебной проверки было установлено, что сотрудник полиции действовал правильно. Однако родители подростка не согласились с таким решением и уже обратились в прокуратуру. Имеется видео с места происшествия.



Против нарушителя было возбуждено уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти, пишет Новый День.