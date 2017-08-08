Водитель на угнанном авто попал в аварию и погиб под Екатеринбургом (ФОТО)

Авария произошла около 18:00 часов 7 августа. Вместе с 45-летним водителем в авто находились мужчина и женщина.



Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, передает E1.ru.





Известно, что иномарка на высокой скорости вылетела с дороги и перевернулась.



Водитель погиб от полученных травм до приезда медиков.



Интересно, что автомобиль числится в угоне, а на место происшествия прибыли его хозяева. Однако от комментариев они отказались, сославшись на то, что ситуация крайне неприятная.





В ГИБДД отметили, что по факту ДТП проводится проверка.