| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Водитель на угнанном авто попал в аварию и погиб под Екатеринбургом (ФОТО)

8 августа 2017, 07:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,больница,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,транспорт,насилие
В Екатеринбурге смертельным исходом закончилось ДТП на улице Лучистой. Водитель на Toyota Vista скончался на месте происшествия.

Авария произошла около 18:00 часов 7 августа. Вместе с 45-летним водителем в авто находились мужчина и женщина.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, передает E1.ru.

Известно, что иномарка на высокой скорости вылетела с дороги и перевернулась.

Водитель погиб от полученных травм до приезда медиков.

 

авария,авто,автопроисшествия,больница,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,транспорт,насилиеавария,авто,автопроисшествия,больница,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,транспорт,насилие


Интересно, что автомобиль числится в угоне, а на место происшествия прибыли его хозяева. Однако от комментариев они отказались, сославшись на то, что ситуация крайне неприятная.

В ГИБДД отметили, что по факту ДТП проводится проверка.

 

авария,авто,автопроисшествия,больница,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,транспорт,насилиеавария,авто,автопроисшествия,больница,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,транспорт,насилиеФото: E1.ru
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Иномарка на большой скорости влетела в бетонное ограждение под Екатеринбургом: водитель погиб (ФОТО)
11 июня, 11:45
1 2
Виновники двух серьёзных ДТП в Свердловской области скрылись с мест аварии: их местоположение было установлено (ФОТО)
25 июля, 06:30
0 1
2
ДТП с участием пассажирских автобусов произошло под Нижним Тагилом
26 июня, 07:50
1 5

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 122
Подписаться на новости