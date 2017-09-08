Бывший педагог из Первоуральска истязала приёмную дочь: возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

Уголовное дело было возбуждено летом 2017 года. Обвиняемой по делу выступает 38-летняя неработающая местная жительница по имени Любовь. Есть информация, что женщина работала учительницей начальных классов.





Ребенок на видео - её приемная 7-летняя дочь. Предварительно известно, что в период с 2015 по лето 2017 года женщина била ребенка по малозначительным поводам.





Информация о побоях в семье поступила в полицию летом 2017 года. Сейчас происходит проверка в рамках дела. Девочка была изъята из неблагополучной семьи. Ей оказывают необходимую моральную помощь.





Помимо этого, в рамках дела будут даны оценки работе лиц, передавших девочку на попечение в семью. Поведение органов опеки было квалифицировано как бездействие.



Дело находится на контроле руководства СК РФ по региону, передает пресс-служба ведомства.