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Новости Нижнего Тагила

Бывший педагог из Первоуральска истязала приёмную дочь: возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)

8 сентября 2017, 09:00Добавить новость
город,дети,насилие,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,Первоуральск,следственный комитет,опека,Приемные родители
Следственный комитет Первоуральска расследует дело об истязании малолетней девочки. Видео избиения ребенка появилось в соцсетях еще в марте, однако широкий резонанс получило только накануне.

Уголовное дело было возбуждено летом 2017 года. Обвиняемой по делу выступает 38-летняя неработающая местная жительница по имени Любовь. Есть информация, что женщина работала учительницей начальных классов.

Ребенок на видео - её приемная 7-летняя дочь. Предварительно известно, что в период с 2015 по лето 2017 года женщина била ребенка по малозначительным поводам.

Информация о побоях в семье поступила в полицию летом 2017 года. Сейчас происходит проверка в рамках дела. Девочка была изъята из неблагополучной семьи. Ей оказывают необходимую моральную помощь.

Помимо этого, в рамках дела будут даны оценки работе лиц, передавших девочку на попечение в семью. Поведение органов опеки было квалифицировано как бездействие.

Дело находится на контроле руководства СК РФ по региону, передает пресс-служба ведомства.

 

Видео: Tauecb
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Комментарии (1)
belk28 08.09.2017 09:11:52 #
А чо этот оператор то просто сидел снимал?
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