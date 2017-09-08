Общественница Анна Межова рассказала о сути вызова в полицию Нижнего Тагила после пикетов (ВИДЕО)

Пикеты Родительского комитета Нижнего Тагила стартовали на Тагилстрое 6 сентября. По словам инициаторов, к созданию акции «Нет наркотикам во власти!» их подтолкнули участившиеся случаи, когда представители власти имели какое-либо отношение к наркотикам.









Сегодня меня пригласили в отдел полиции для объяснения. Мне сказали, что мои пикеты - это предвыборная агитация. Хотя это не так. Мы стали делать эти пикеты после выхода новостей в СМИ, когда чиновники были как-то связаны с наркотиками, -- рассказала TagilCity.ry организатор акции «Нет наркотикам во власти» Анна Межова днем 8 сентября.





По словам Анны Межовой, все документы на проведение пикетов были согласованы согласно действующим законам. Однако со стороны полиции не были соблюдены права пикетчиков. Активистка сообщила, что на пикетирования не были назначены уполномоченные со стороны полиции, в обязанности которых входило обеспечение безопасности при проведении мероприятия.

Мы уже провели пикеты два дня из трех, ни на одной из точек сотрудников полиции, которые должны были охранять порядок проведения массовых мероприятий, не было. Это раз. А второе - не были назначены ответственные. Со стороны администрации они назначены были, а со стороны полиции их не было, --



В отделе полиции №19 Анна Межова спросила у начальника Игоря Эркенова, почему полиция Нижнего Тагила не обеспечила безопасность пикетирования. Игорь Исмагилович пообещал проверить все обстоятельства дела.





Анна Межова рассказала, что на протяжении всей акции организаторы испытывали давление со стороны правоохранительных органов.





В первый день нас с точки пикета, который официально стоял согласованный со всеми органами, увезли сотрудники ППС в отдел полиции. Там нам пришлось давать объяснение: на каком основании мы находимся на этих пикетах и что мы делаем. На второй точке к нам приезжал отдел полиции. Смотрели документы. И мы снова писали объяснительные, почему мы здесь находимся, -- рассказали TagilCity.ru организаторы акции «Нет наркотикам во власти!».



В пресс-службе УВД Нижнего Тагила мотивировали такое внимание к пикету против наркотиков обращениями граждан:





Сотрудники полиции ориентированы к месту проведения акции. Помимо этого, полицейские проводят проверку по поступившим обращениям граждан, сообщающим о распространении материалов, содержащих негативную информацию в отношении одного из жителей города.



О том, что во время проведения акции «Нет наркотикам во власти!» часто возникали конфликты, сообщил очевидец мероприятия.

Да, полицейские активно интересуются пикетом. Да и не только они. Машины какие-то с номерами чужого региона перекрыли доступ к одному из кубов. Складывается ощущение, что кому-то очень не нравится акция. Кто-то не желает, чтобы общественность вмешивалась в ситуацию с чиновниками- наркоторговцами, -- рассказал редакции на пикете 7 сентября один из очевидцев акции Сергей.



Так и 8 сентября, после письменных объяснений в полиции, Анна Межова вновь сообщила о претензиях полицейских к организаторам:





Пикетам не дают работать даже без листовок. Сейчас на одну точку вызвали полицию. У кинотеатра «Сталь» полиция отобрала у нашего волонтера документы на пикет. Снова написали объяснительную. И полиция снова не охраняет пикет, -- рассказала о ситуации многодетная мать из Нижнего Тагила.