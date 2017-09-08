| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Хотел извиниться за драку: житель Невьянска нашел своего друга мертвым

8 сентября 2017, 15:35Добавить новость
полиция,драка,избиение,смерть,уголовное дело,Невьянск,задержание,труп,алкоголь

Ранее судимый житель Невьянска подрался со своим товарищем. На следующий день он пришел к нему с извинениями, но обнаружил, что тот мертв.

Как полагают полицейские, 23 июня злоумышленник и его знакомый пили спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между ними возник конфликт. Тогда преступник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавший упал на диван, а второй мужчина ушел домой.

 

На следующий день житель Невьянска вернулся к своему другу, чтобы извиниться за драку. Придя на место, он обнаружил, что его товарищ мертв. После этого он покинул место преступления. При этом, мужчина не сообщил о случившемся в полицию, а ушел дальше пить крепкие напитки.

 

Спустя еще день труп нашла знакомая погибшего. Она и позвонила в полицию.

 

Вскоре житель Невьянска был задержан полицией. Ему грозит срок до 15 лет колонии, пишет «Комсомольская правда».

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Избивший монтировкой своего собутыльника мужчина задержан полицией Нижнего Тагила: драка происходила на глазах у детей (ФОТО, ВИДЕО)
30 июня, 19:35
4 3
7
Два аналогичных убийства с участием пьяных мужчин произошли в Невьянске и Кировограде (ФОТО)
29 июня, 17:00
0 1
Пьяные женщины в Невьянске избили полицейских и закидали их цветочными горшками
16 июня, 18:50
2 3
3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 332
Подписаться на новости