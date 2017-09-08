Хотел извиниться за драку: житель Невьянска нашел своего друга мертвым

Ранее судимый житель Невьянска подрался со своим товарищем. На следующий день он пришел к нему с извинениями, но обнаружил, что тот мертв.

Как полагают полицейские, 23 июня злоумышленник и его знакомый пили спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между ними возник конфликт. Тогда преступник нанес своему оппоненту удары руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавший упал на диван, а второй мужчина ушел домой.

На следующий день житель Невьянска вернулся к своему другу, чтобы извиниться за драку. Придя на место, он обнаружил, что его товарищ мертв. После этого он покинул место преступления. При этом, мужчина не сообщил о случившемся в полицию, а ушел дальше пить крепкие напитки.

Спустя еще день труп нашла знакомая погибшего. Она и позвонила в полицию.

Вскоре житель Невьянска был задержан полицией. Ему грозит срок до 15 лет колонии, пишет «Комсомольская правда».