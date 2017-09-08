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Новости Нижнего Тагила

Мать троих детей из Нижнего Тагила забрали в полицию из-за борьбы с наркотиками во власти

8 сентября 2017, 13:55Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,полиция,власть,мать,дети,женщина,наркотики

ЧП произошло в Нижнем Тагиле. Мать троих детей, общественницу Анну Межову вызвали в полицию.

Редакции TagilCity.ru сообщили, что мать троих детей забрали в полицию после того, как она призвала жителей Нижнего Тагила бороться против наркотиков во власти.

Многодетная мать из Нижнего Тагила находится в отделении полиции 19 уже более часа.

Редакция следит за развитием событий.

Акции Нет наркотикам во власти , атаковываются не только людьми, но и правоохранительными органами. Первый день на нас написали заявление о нарушении порядка, второй день (вчера) одну точку пикета перекрыли автомобили с номерами другого региона и не давали людям подойти к нашим кубам. На второй точке пикета 4 раза приезжали полицейские и каждый раз проверяли документы, подходили с автоматами, на последний раз писали объяснительные. По закону, полиция обязаны проводить охрану наших пикетов, но на Тагилстрое мы наблюдаем обратное, нам всячески препятствуют. Наверно не зря мы выбрали первый район Тагилстрой для пикетов. Документы в полном порядке, имеем все разрешения, но первый день допрашивали руководителей нашей организации и требовали предоставить всю информацию о нашей работе, причины пикетов, разрешения и даже уголовные дела людей, на которых мы ссылаемся почему проводим пикеты, --сообщила Анна, задержанная активистка.

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Комментарии (1)
ProstoNT 08.09.2017 14:31:00 #
Ужас. Нет слов
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