Житель Верхней Салды пообещал знакомому «сделать» права за 50 000 рублей и скрылся

В июле 2017 года 28-летний житель Верхней Салды предложил знакомому быстро получить водительское удостоверение. При этом проходить курсы и сдавать экзамены не требовалось. За свои услуги он попросил 50 000 рублей. Знакомый заплатил полную стоимость и принялся ждать. Спустя месяц никакого удостоверения ему не предоставили, на телефонные звонки товарищ, который пообещал «сделать» права, не отвечал. В конце августа пострадавший обратился в полицию.
Как передаёт «Вечерний Екатеринбург», сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность мошенника. Ранее он был судим, и в момент обмана знакомого находился под административным надзором. Задержанный сознался, что взятые 50 000 рублей присвоил и никаких прав делать не собирался.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей, составляет до 5 лет лишения свободы.
Житель Верхней Салды пообещал знакомому «сделать» права за 50 000 рублей и скрылся8 сентября 2017, 22:10Добавить новость
В июле 2017 года 28-летний житель Верхней Салды предложил знакомому быстро получить водительское удостоверение. При этом проходить курсы и сдавать экзамены не требовалось. За свои услуги он попросил 50 000 рублей. Знакомый заплатил полную стоимость и принялся ждать. Спустя месяц никакого удостоверения ему не предоставили, на телефонные звонки товарищ, который пообещал «сделать» права, не отвечал. В конце августа пострадавший обратился в полицию.
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