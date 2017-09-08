Житель Верхней Салды пообещал знакомому «сделать» права за 50 000 рублей и скрылся

В июле 2017 года 28-летний житель Верхней Салды предложил знакомому быстро получить водительское удостоверение. При этом проходить курсы и сдавать экзамены не требовалось. За свои услуги он попросил 50 000 рублей. Знакомый заплатил полную стоимость и принялся ждать. Спустя месяц никакого удостоверения ему не предоставили, на телефонные звонки товарищ, который пообещал «сделать» права, не отвечал. В конце августа пострадавший обратился в полицию.



Как передаёт «Вечерний Екатеринбург», сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность мошенника. Ранее он был судим, и в момент обмана знакомого находился под административным надзором. Задержанный сознался, что взятые 50 000 рублей присвоил и никаких прав делать не собирался.



По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей, составляет до 5 лет лишения свободы.