| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Должник 10 миллионов рублей из Полевского похитил 2-х судебных приставов с места задержания

9 февраля 2017, 19:20Добавить новость
авто,автопроисшествия,город,деньги,Россия,Свердловская область,транспорт,задержание,ФССП,УФССП,Полевской

Автомобиль должника Чистякова изъят на ответственное хранение, сообщает РИА URA.RU

7 февраля, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники ФССП, совершая оперативные действия по задержанию должника, который задолжал более 800 000 рублей, несколько часов вели переговоры с владельцем «Тойота Ленд Крузер» о выплате долга.

Владелец авто Дмитрий Чистяков в процессе беседы на предложение добровольно сдать автомобиль в пользу погашения долга, образовавшегося в сумму 10 миллионов рублей, «рванул» с места, увозя с собой сотрудников ФССП, беседовавших с ним. Позднее он был задержан полицейскими. По прибытии был составлен акт передачи автотранспорта в соотвествующее ведомство. 

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , ,
Автоледи на Opel устроила массовое ДТП с участием автобуса, фуры и грузовика под Екатеринбургом (ФОТО) 7 февраля, 09:00 1
6,8 млн рублей зарплаты не были выплачены МУПом в Сысерти: областная прокуратура взяла дело на контроль 1 февраля, 08:10
Погибший в ДТП с грузовиком водитель из Красноуфимска ехал наперегонки с товарищем (ФОТО) 30 января, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 89
Подписаться на новости