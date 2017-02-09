Должник 10 миллионов рублей из Полевского похитил 2-х судебных приставов с места задержания

Автомобиль должника Чистякова изъят на ответственное хранение, сообщает РИА URA.RU.

7 февраля, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники ФССП, совершая оперативные действия по задержанию должника, который задолжал более 800 000 рублей, несколько часов вели переговоры с владельцем «Тойота Ленд Крузер» о выплате долга.





Владелец авто Дмитрий Чистяков в процессе беседы на предложение добровольно сдать автомобиль в пользу погашения долга, образовавшегося в сумму 10 миллионов рублей, «рванул» с места, увозя с собой сотрудников ФССП, беседовавших с ним. Позднее он был задержан полицейскими. По прибытии был составлен акт передачи автотранспорта в соотвествующее ведомство.