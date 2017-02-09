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Екатеринбургский юрист, который обвинил Александра Новикова в клевете, жестоко избит (ФОТО)

9 февраля 2017, 09:25Добавить новость
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Двое злоумышленников напали на юриста Дмитрия Рожина в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ»

Вчера вечером у гаража двое неизвестных избили юриста, который обвинил Александра Новикова в клевете. Нападавшие ударили несколько Дмитрия Рожина по голове кастетом: МРТ показала закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчины якобы передали привет от Александра Новикова и Михаила Шилиманова: оба фигурируют в деле об обманутых дольщиках ЖК «Бухта Квинс». Нападавших Рожин узнал. Они уже приезжали с угрозами ранее – 2 февраля.

Дмитрий Рожин написал заявление в полицию и обвинил барда в клевете после того, как Новиков заявил, что юрист Рожин является источником бед артиста в числе прочих «негодяев и мерзавцев» вместе с председателем ЖК Зилей Булатовой. 

город,Екатеринбург,закон,нарушение,полиция,происшествие,Свердловская область,травма,уголовное дело,бард,нападение,избиение,юрист,Новиков,пайщики

Фото: РЕН ТВ

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