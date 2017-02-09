Екатеринбургский юрист, который обвинил Александра Новикова в клевете, жестоко избит (ФОТО)

Двое злоумышленников напали на юриста Дмитрия Рожина в Екатеринбурге, сообщает «РЕН ТВ».

Вчера вечером у гаража двое неизвестных избили юриста, который обвинил Александра Новикова в клевете. Нападавшие ударили несколько Дмитрия Рожина по голове кастетом: МРТ показала закрытую черепно-мозговую травму.



Мужчины якобы передали привет от Александра Новикова и Михаила Шилиманова: оба фигурируют в деле об обманутых дольщиках ЖК «Бухта Квинс». Нападавших Рожин узнал. Они уже приезжали с угрозами ранее – 2 февраля.





Дмитрий Рожин написал заявление в полицию и обвинил барда в клевете после того, как Новиков заявил, что юрист Рожин является источником бед артиста в числе прочих «негодяев и мерзавцев» вместе с председателем ЖК Зилей Булатовой.





Фото: РЕН ТВ