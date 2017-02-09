Екатеринбурженка получила 10 лет колонии общего режима за истязание детей

Кроме того, особое внимание было уделено конкретному случаю. В конце 2014 – начале 2015 года 47-летняя Ирина Пермякова облила сына горячей жидкостью. Он получил серьезные ожоги, однако родительница не поспешила вызвать медиков. Более того, она затем ударила ребенка несколько раз по голове и ногам тупым предметом. Ребенок погиб, а его труп был доставлен отцом в городскую больницу. Родителей судили за оставление в опасности и безразличное состояние по отношению к детям.



Следователи установили, что Ирина Пермякова регулярно была жестока по отношению к детям, не кормила одного из них (медики диагностировали истощение), избивала и обливала горячей водой. Ее муж, в свою очередь, никак не противодействовал преступлениям женщины, тем самым нарушая требования семейного законодательства РФ.



Помимо этого, Ирина Пермякова предоставляла ложную информацию о среднедушевом доходе членов семьи, что позволило семейству незаконно получать пособие на общую сумму в 134 тысячи рублей.



Ирине Пермяковой было назначено 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а муж, из-за истечения срока давности, от уголовной ответственности по факту оставления в опасности был освобожден.