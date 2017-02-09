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Новости Нижнего Тагила

Пьяный лихач был задержан сотрудниками ДПС Екатеринбурга: правоохранители применили табельное оружие (ФОТО)

9 февраля 2017, 12:20Добавить новость
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Накануне ночью в ОВД Первоуральска Свердловской области поступило сообщение, что сотрудниками ГИБДД было применено табельное оружие для остановки автомобиля, проигнорировавшего требование об остановке. Инцидент произошел на трассе Пермь-Екатеринбург.

По информации официального представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, об инциденте были проинформирован прокурор города и руководитель районного СК.

Как сообщается, на перекрестке Объездной дороги и улицы Амундсена в столице области сотрудниками ДПС был замечен автомобиль, проехавший на красный сигнал светофора. Автомобиль марки «ВАЗ» продолжил движение в направлении улицы Серафимы Дерябиной. Полицейские начали преследование транспортного средства, просили, через рупор, прекратить движение. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников ДПС и выехал на трассу, двигаясь со скоростью 120-140 км. в час.

Сержант ДПС произвел предупредительные выстрелы в воздух, руководствуясь «Законом о полиции», но нарушитель на них не отреагировал. Тогда правоохранители начали стрельбу по колесам преследуемого транспортного средства.

Только спущенные шины заставили лихача прекратить движение. Водителем оказался мужчина 1996 г.р. С ним был пассажир 1985 г.р. и пассажирка 1977 г.р. У всех наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Лихачу назначено 10 суток ареста, ранее молодой мужчина уже был судим и в прошлом году вышел на свободу. Мужчина пояснил, что был в гостях у знакомого в Екатеринбурге, товарищи выпили и другого способа добраться до дома, кроме как сесть за руль пьяным, нарушитель не нашел. В автошколе молодой человек не обучался, водительского удостоверения не имеет.

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ФОТО: В.Н. Горелых
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