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Новости Нижнего Тагила

Трое насильников предстанут перед судом в Екатеринбурге

9 февраля 2017, 15:25Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,криминал,насилие,происшествие,Свердловская область,суд,уголовное дело

В Екатеринбурге следователи раскрыли преступления сексуального характера и передали обвиняемых суду.

Первый инцидент произошел 25 мая 2010 г. 24-летняя екатеринбурженка проводила время в ночном клубе города. С ней в компании находились ее подруги, они отмечали окончание института. В какой-то момент девушка вышла на улицу подышать воздухом, где познакомилась с молодым человеком 30 лет, уроженцем города Ивделя. Мужчина предложил недавней студентке поехать к нему на съемную квартиру и пообщаться там. Девушка ответила согласием. Уже в квартире мужчина надругался над гостьей, угрожая ей убийством, как сообщает Следственный комитет области.

Обвиняемый намочил одежду девушки в ванной, рассчитывая, что она не сможет уйти. Потерпевшая дождалась, когда злоумышленник ляжет спать, покинула его дом, надев его одежду. После инцидента она обратилась в полицию. В одежде мужчины был обнаружен его паспорт.

Полиция проследовала на адрес подозреваемого, но он уже успел скрыться. Мужчина был объявлен в розыск, в прошлом году правоохранителям удалось его задержать.

Второй инцидент произошел в 2012 г. также в столице нашей области. 18-летняя девушка в темное время суток ловила попутку. Ее заметила компания молодых людей на автомобиле, и предложили подвезти. Она согласилась. Мужчины завезли пассажирку в малолюдное место и изнасиловали. Потерпевшая написала заявление в полицию, были взяты материалы для экспертизы, и в прошлом году по ДНК-профилю удалось установить личность злоумышленников. Ими оказались житель Екатеринбурга и житель Кургана. Мужчины под напором доказательств сознались в преступлении.

Оба дела переданы в суд.

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