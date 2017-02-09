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Новости Нижнего Тагила

Женщина похищала деньги с помощью «Мобильного банка»: Краснотурьинский суд вынес приговор

9 февраля 2017, 17:00Добавить новость
город,деньги,кража,мошенничество,происшествие,суд,уголовное дело,Краснотурьинск

Ранее судимая 20-летняя жительница Краснотурьинска Свердловской области осуждена за хищение денежных средств с банковских карт.

Девушка работала по одной схеме. Входила в доверие к гражданам и распивала с ними алкоголь. Дождавшись когда хозяева жилья, приглашавшие ее для распития к себе домой, засыпали, она проверяла подключена ли на телефоне граждан услуга «Мобильный банк». После чего переводила денежные средства на свою банковскую карту. СМС о переводе средств преступница удаляла.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», девушке назначили 2 года исправительных работ с удержанием 10% от дохода в пользу государства.

© TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Случайный Прохожий 09.02.2017 17:54:42 #
Плату за незабываемую бурную ночь брала самостоятельно.          
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