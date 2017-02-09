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Новости Нижнего Тагила

Женщина с ребёнком попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе по улице Выйская в Нижнем Тагиле

9 февраля 2017, 17:05Добавить новость
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Вчера, 9 февраля, на улице Выйская в Нижнем Тагиле сбили женщину с ребёнком на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера на проезжей части улицы Выйской на ВМЗ.

Водитель Kia Rio двигался по улице Выйская, когда женщина с ребёнком переходили дорогу. На пешеходном переходе напротив Казанского собора автомобиль совершил наезд на пешеходов.

 

Женщина и ребёнок серьёзных травм не получили, -- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 
На место происшествия вскоре прибыли сотрудники госавтоинспекции.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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