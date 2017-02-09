Женщина с ребёнком попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе по улице Выйская в Нижнем Тагиле

Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера на проезжей части улицы Выйской на ВМЗ.





Водитель Kia Rio двигался по улице Выйская, когда женщина с ребёнком переходили дорогу. На пешеходном переходе напротив Казанского собора автомобиль совершил наезд на пешеходов.

Женщина и ребёнок серьёзных травм не получили, -- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.



На место происшествия вскоре прибыли сотрудники госавтоинспекции.