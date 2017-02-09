Жительница Екатеринбурга отсудила с предприятия более 185 000 рублей за упавший на ее автомобиль снег

Более 185 000 рублей взыскал районный суд Екатеринбурга с предприятия «Завод Промавтоматика»: с принадлежащего ему здания упала снежная глыба на автомобиль, принадлежащий екатеринбурженке.

В марте прошлого года женщина припарковала свой автомобиль в переулке. В это время с крыши 2-этажного здания на машину упал снег. Автомобиль получил повреждения: разбилось заднее стекло, образовались вмятины на крыше авто. Была проведена экспертиза. Ущерб составил более 170 000 рублей.





Автовладелица обратилась в суд. Сумма компенсации с учетом материально ущерба и морального вреда, а также расходов на экспертизу, госпошлины и оплаты услуг представителя составила 185 848 рублей.





Ответчик подал апелляцию в областной суд, объяснив, что на улице было вывешено объявление о возможном сходе снега с крыши, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Об этом сообщила «Областная газета».