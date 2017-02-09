| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга сядет на 8 лет за убийство мужа

9 февраля 2017, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,насилие,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,смерть,суд,травма,убийство,уголовное дело
Жительница столицы Урала была признана виновной в убийстве собственного мужа.

Трагедия случилась 18 октября 2015 года. В вечернее время между супругами возникла ссора, женщина схватилась за нож и вонзила орудие в сердце мужа. Мужчина скончался мгновенно.

В течение последующего времени следователи проводили комплекс мер для сбора доказательств. Были опрошены родственники, а также проводились различные экспертизы.

Виновная отправится на 8 лет в исправительную колонию общего режима, сообщили в СК РФ по Свердловской области.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , ,
63-летняя екатеринбурженка убила своего 78-летнего соседа и проведет 11 лет в колонии общего режима 29 ноября 2016, 16:45
Трехмесячная девочка была убита своим отцом в ходе семейного конфликта в Богдановиче 27 января, 08:40 1
Четверо заключенных колонии в Екатеринбурге признаны виновными в смерти сокамерника 31 января, 18:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 244
Подписаться на новости