Жительница Екатеринбурга сядет на 8 лет за убийство мужа

Трагедия случилась 18 октября 2015 года. В вечернее время между супругами возникла ссора, женщина схватилась за нож и вонзила орудие в сердце мужа. Мужчина скончался мгновенно.



В течение последующего времени следователи проводили комплекс мер для сбора доказательств. Были опрошены родственники, а также проводились различные экспертизы.



Виновная отправится на 8 лет в исправительную колонию общего режима, сообщили в СК РФ по Свердловской области.