122 кг наркотиков изъято правоохранителями в 2016 году в Свердловской области

В 2016 году в

зафиксирован рост статистики по факту обнаружения преступлений, связанных с наркотиками. За год полицейскими было изъять 122 кг наркотических средств, пресечена деятельность 56 групп, раскрыто более 600 преступлений, совершенных ОПГ.