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122 кг наркотиков изъято правоохранителями в 2016 году в Свердловской области

9 марта 2017, 17:00Добавить новость
Свердловская область,Валерий Горелых,наркотики,уголовное дело,банда,полиция,преступление
В 2016 году в Свердловской области зафиксирован рост статистики по факту обнаружения преступлений, связанных с наркотиками. За год полицейскими было изъять 122 кг наркотических средств, пресечена деятельность 56 групп, раскрыто более 600 преступлений, совершенных ОПГ.  700 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в 20 из них виновниками были несовершеннолетние.

В текущем году в Свердловской области пройдет всероссийская масштабная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Данное мероприятие направлено на борьбу с наркобизнесом и профилактику употребления одурманивающих веществ

Сотрудники правоохранительных органов призывают уральцев оказать помощь в борьбе с употреблением наркотиков своим активным участием – сообщить о тех местах, где торгуют ими. Круглосуточно будет работать телефон «горячей линии»: (343) 358-71-61. По нему можно будет сообщить адреса мест торговли наркотическими веществами. 

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