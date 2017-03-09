122 кг наркотиков изъято правоохранителями в 2016 году в Свердловской области

В 2016 году в Свердловской области зафиксирован рост статистики по факту обнаружения преступлений, связанных с наркотиками. За год полицейскими было изъять 122 кг наркотических средств, пресечена деятельность 56 групп, раскрыто более 600 преступлений, совершенных ОПГ. 700 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в 20 из них виновниками были несовершеннолетние.
В текущем году в Свердловской области пройдет всероссийская масштабная акция «Сообщи, где торгуют смертью». Данное мероприятие направлено на борьбу с наркобизнесом и профилактику употребления одурманивающих веществ.
Сотрудники правоохранительных органов призывают уральцев оказать помощь в борьбе с употреблением наркотиков своим активным участием – сообщить о тех местах, где торгуют ими. Круглосуточно будет работать телефон «горячей линии»: (343) 358-71-61. По нему можно будет сообщить адреса мест торговли наркотическими веществами.