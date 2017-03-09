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Новости Нижнего Тагила

Два человека спасены из огня и девять эвакуированы во время пожара в Нижнем Тагиле

9 марта 2017, 11:55Добавить новость
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Праздник 8 марта не прошел в Нижнем Тагиле без происшествий. Под вечер в многоэтажном доме на улице Газетная начался пожар. Прибывшие на помощь пожарные вывели из горящей квартиры двух человек и эвакуировали их соседей.

Сообщение по пожаре поступило в 22:27. В квартире на первом этаже на площади 8 квадратных метров горело домашнее имущество и мебель. На место происшествия были направлены 8 пожарных и 3 единицы техники. Борьба с огнем длилась около получаса, уже в 22:51 пожарные доложили о победе над огнем:

 

Из горящей квартиры спасены два человека — мужчина и женщина. Из соседних квартир были эвакуированы 9 человек, -- сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

 

Загорание, как предполагают пожарные дознаватели, началось из-за того, что владелец квартиры, когда курил, проявил неосторожность при обращении с огнем.

 

В прошлый раз на борьбу с огнем пожарные Нижнего Тагила выезжали в субботу, 4 марта. Тогда на Старателе полностью сгорел двухэтажный дом.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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