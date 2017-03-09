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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургская модель продавала наркотики ради карьеры в Париже (ФОТО, ВИДЕО)

9 марта 2017, 13:55Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,модель,девушка,полиция,задержание
72 грамма наркотических средств было обнаружено в квартире у 19-летней жительницы Екатеринбурга, об этом сообщают «Вечерние ведомости». В уральской столице сотрудники полиции задержали 19-летнюю модель.

Ее застали за фасовкой наркотиков у себя в 3-комнатной квартире. При осмотре помещения были найдены пакетики с наркотиками весом 72 грамма.

Анастасия рассказала, что начала заниматься распространением наркотических средств 1,5 месяца назад. Девушка объяснила, что ей нужно было заработать деньги, чтобы поехать в Париж – работать там моделью. Она уже успела заработать на преступном занятии 30 000 рублей.

В УМВД Екатеринбурга пока не комментируют задержание девушки.

Екатеринбург,наркотики,модель,девушка,полиция,задержание

Фото и видео: E1.RU
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Фото: пользователь Instagram @mia_ov_
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