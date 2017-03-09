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Новости Нижнего Тагила

Легковушка перевернулась на трассе под Нижним Тагилом: двое ранены (ФОТО)

9 марта 2017, 13:05Добавить новость
авто,дтп,Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,перевертыш,авария
Между Верхней Салдой и Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором автоледи за рулем ВАЗ-2121 и её пассажирка получили травмы, об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».  В 11:50 8 марта владелица отечественного автомобиля ВАЗ 1990 г. р. двигалась по дороге от Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила. Не справившись с управлением, она съехала с автотрассы и допустила опрокидывание ТС.

В ДТП пострадали 2 человека, находившиеся в салоне – водитель и женщина-пассажир 1981 г. р. Обе получили травмы – ушибы и ссадины – и госпитализированы в 1-ю городскую больницу для оказания медицинской помощи.

авто,дтп,Нижний Тагил,происшествие,Свердловская область,перевертыш,авария
ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
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