-18
Свердловская область
Нижний Тагил
-18
ночь: -20
утро: -21
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.00 + 0.13
EUR 68.06 + 0.18
Новости Нижнего Тагила

Лжесотрудник ФСБ предлагал екатеринбуржцам помощь в решении проблем

9 марта 2017, 16:20Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,ФСБ,мошенник,должность,сотрудник,допрос,заявление
В Екатеринбурге задержан мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ, на самом деле не являвшийся таковым, об этом сообщает пресс-служба УФСБ Свердловской области.  Житель уральской столицы М. подал заявление в отделение УФСБ. Некий гражданин обратился к нему с предложением об оказании содействия в решении личного вопроса, возникшего у заявителя: в установленные сроки ему не возвращал долг другой мужчина. 

Гражданин представился сотрудником органов ФСБ и пообещал оказать помощь в решении возврата долга. 

Сотрудники ФСБ установили личность неизвестного лжесотрудника. Им оказался уроженец Беларуси Михаил Белобоков. Мужчина был допрошен. В добровольном порядке он выдал подложное удостоверение. 

В ходе осмотра квартиры были также обнаружены: военная форма и форма сотрудника ФСБ РФ, поддельное удостоверение сотрудника администрации Екатеринбурга, различные «грамоты за достижения в службе» и вымпелы.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Геннадий Вечканов назначен новым директором ГУП «Газовые сети» в Екатеринбурге
4 января, 09:35
1 0
Миллион рублей взятки обернулся для свердловского пристава 7 годами колонии
6 декабря 2017, 13:30
0 0
Свердловский судебный пристав подозревается в краже денег с арестованных счетов
1 декабря 2017, 13:30
1 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 346
Подписаться на новости