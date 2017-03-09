Лжесотрудник ФСБ предлагал екатеринбуржцам помощь в решении проблем

В Екатеринбурге задержан мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ, на самом деле не являвшийся таковым, об этом сообщает пресс-служба УФСБ Свердловской области. Житель уральской столицы М. подал заявление в отделение УФСБ. Некий гражданин обратился к нему с предложением об оказании содействия в решении личного вопроса, возникшего у заявителя: в установленные сроки ему не возвращал долг другой мужчина.
Гражданин представился сотрудником органов ФСБ и пообещал оказать помощь в решении возврата долга.
Сотрудники ФСБ установили личность неизвестного лжесотрудника. Им оказался уроженец Беларуси Михаил Белобоков. Мужчина был допрошен. В добровольном порядке он выдал подложное удостоверение.
В ходе осмотра квартиры были также обнаружены: военная форма и форма сотрудника ФСБ РФ, поддельное удостоверение сотрудника администрации Екатеринбурга, различные «грамоты за достижения в службе» и вымпелы.