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Миллионный долг банку стал причиной ареста «Тойоты Камри» у екатеринбуржца (ФОТО)

1 января 1970, 05:33Добавить новость
авто,Екатеринбург,долг,конфискация,имущество,деньги,судебный пристав,банк
Задолжав банку около одного миллиона рублей, житель Екатеринбурга лишился своего автомобиля Toyota Camry, об этом сообщила «Комсомольская правда». Судебные приставы Екатеринбурга забрали иномарку у жителя поселка Шувакиш в Екатеринбурге.

У мужчины имелась задолженность банку в размере около одного миллиона рублей, заплатить которую он не имел возможности.

Приставы прибыли по адресу проживания должника, но дома его не оказалось. Автомобиль находился у дома. Сотрудники УФССП составили акт описи и ареста ТС в присутствии двух понятых. Toyota Camry была изъята и передана на ответственное хранение банку.

авто,Екатеринбург,долг,конфискация,имущество,деньги,судебный пристав,банк
Фото: УФССП России по Свердловской области
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