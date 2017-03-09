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Новости Нижнего Тагила

Мошенники брали по 6 тысяч рублей за установку несуществующего газового оборудования в Свердловской области (ФОТО)

9 марта 2017, 12:15Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,Красноуфимск,Арти,мошенники,деньги,обман,банда,полиция,уголовное дело
Накануне сотрудниками ДПС и уголовного розыска Артей и Красноуфимска была задержана банда мошенников, проживающих в Екатеринбурге. Женщина 1971 г. р. и мужчины 1988 и 1989 г. р. мошенническим путем получали деньги от жителей Свердловской области. В настоящий момент доказана их причастность к преступлениям в Красноуфимском и Артинском районах.
 
Банда ходила по квартирам местных жителей и предлагала гражданам установить специализированное газовое оборудование в целях избежания ЧП. За оборудование мошенники получали до 6 тыс. рублей с каждой квартиры, однако никаких специальных устройств «газовщики» не устанавливали.
 
Сейчас всем троим предъявлено обвинение в «мошенничестве группой лиц по предварительному сговору». Судьбу обвиняемых решит суд, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.

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Фото: МО МВД России «Красноуфимский»
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