Мужчина лишился дома, наглотался дыма и попал в токсикоцентр в Нижнем Тагиле

Пожар произошел на улице Добролюбова. Звонок в противопожарную службу поступил в 23:34. Из-за того, что огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и перекинулся на соседний дом, пожару был присвоен повышенный номер 1БИС. Это означает, что тушить его выезжали несколько бригад пожарных, а именно 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Потушить огонь удалость только в 2 часа ночи:

Пожарными спасен мужчина. Он госпитализирован в токсикоцентр с диагнозом — отравление продуктами горения. В доме сгорели домашние вещи, мебель, потолочное перекрытие и кровля. Повреждена кровля соседнего дома, -- сообщили в противопожарной службе Нижнего Тагила.

Причина пожара и нанесённый огнем ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватели.

В этот же день в центре Нижнего Тагила произошло ещё одно загорание. Там были спасены два человека и эвакуированы ещё девять.