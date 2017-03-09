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Новости Нижнего Тагила

Мужчина лишился дома, наглотался дыма и попал в токсикоцентр в Нижнем Тагиле

9 марта 2017, 16:05Добавить новость
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Вчера, 8 марта, около полуночи в Нижнем Тагиле на Вагонке начался сильный пожар. В результате огонь практически уничтожил один частный дом и повредил крышу соседнего. Находившийся в сгоревшем доме мужчина был спасен пожарными, но из-за отравления дымом был госпитализирован в токсикоцентр.

Пожар произошел на улице Добролюбова. Звонок в противопожарную службу поступил в 23:34. Из-за того, что огонь охватил площадь в 160 квадратных метров и перекинулся на соседний дом, пожару был присвоен повышенный номер 1БИС. Это означает, что тушить его выезжали несколько бригад пожарных, а именно 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Потушить огонь удалость только в 2 часа ночи:

 

Пожарными спасен мужчина. Он госпитализирован в токсикоцентр с диагнозом — отравление продуктами горения. В доме сгорели домашние вещи, мебель, потолочное перекрытие и кровля. Повреждена кровля соседнего дома, -- сообщили в противопожарной службе Нижнего Тагила.

 

Причина пожара и нанесённый огнем ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватели.

 

В этот же день в центре Нижнего Тагила произошло ещё одно загорание. Там были спасены два человека и эвакуированы ещё девять.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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