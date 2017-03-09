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Новости Нижнего Тагила

ПАЗ сгорел в Екатеринбурге из-за неполадок с газовым оборудованием (ФОТО, ВИДЕО)

9 марта 2017, 08:00Добавить новость
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Вчерашним днем в столице Урала на улице Степана Разина сгорел автобус.

Звонок на пульт дежурного раздался примерно в 19:15. На место пожара приехали спасатели на одной спецмашине. Во время пожаротушения сотрудники дорожной полиции перекрыли две полосы на проезжей части. Возгорание случилось рядом с обочиной. Сообщается, что ПАЗ выгорел полностью.

Предварительно известно, что автобус загорелся из-за неполадок с газовым оборудованием. Владельцы пострадавшего ПАЗа в полицию обращаться не стали, пишет E1.ru.

 

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Фото и видео: E1.ru

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