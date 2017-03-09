Полицейский спас пятерых человек из горящего дома в Тавде

В Тавде инспектор ДПС Анатолий Смакотин спас людей из горящего дома. Мужчина находился в отпуске и со своей семьей ехал домой из гостей. На улице Уральской правоохранитель заметил возгорание в частном доме. Он, не раздумывая, поспешил на помощь. На месте пожара Анатолий обратил внимание, что пламя уже охватило крышу здания. Инспектор вызвал пожарных и стал стучать в окно горящего дома, на стук откликнулась пожилая женщина. Помещение было сильно задымлено, правоохранитель эвакуировал женщину через окно.
Из другой половины дома мужчина помог эвакуироваться целой семье. Он передал потерпевших медикам и после этого уехал домой, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.
Руководство МО МВД «Тавдинский» приняло решение о поощрении неравнодушного сотрудника.