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Новости Нижнего Тагила

Полицейский спас пятерых человек из горящего дома в Тавде

9 марта 2017, 10:20Добавить новость
происшествие,Свердловская область,полицейский,Тавда,спаситель,пожар,ЧП
В Тавде инспектор ДПС Анатолий Смакотин спас людей из горящего дома. Мужчина находился в отпуске и со своей семьей ехал домой из гостей. На улице Уральской правоохранитель заметил возгорание в частном доме. Он, не раздумывая, поспешил на помощь. На месте пожара Анатолий обратил внимание, что пламя уже охватило крышу здания. Инспектор вызвал пожарных и стал стучать в окно горящего дома, на стук откликнулась пожилая женщина. Помещение было сильно задымлено, правоохранитель эвакуировал женщину через окно.
 
Из другой половины дома мужчина помог эвакуироваться целой семье. Он передал потерпевших медикам и после этого уехал домой, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.
 
Руководство МО МВД «Тавдинский» приняло решение о поощрении неравнодушного сотрудника.
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