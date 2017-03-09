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Новости Нижнего Тагила

Проломивший забор автомобиль в Нижнем Тагиле попал на городские камеры, а женщина-водитель получила ушиб челюсти (ВИДЕО)

9 марта 2017, 13:50Добавить новость
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Два дня назад, 7 марта, в Нижнем Тагиле иномарка протаранила забор неподалёку от автомобильного моста на улице Красноармейская. Сегодня в ГИБДД рассказали о подробностях этого ДТП, а в интернете появилась видеозапись этого происшествия.

Напомним, инцидент произошел в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как позже сообщили очевидцы, в каждом из них находились маленькие дети. Именно поэтому на место прибыли две машины скорой помощи. К счастью, детям не потребовалась медицинская помощь, а никто из взрослых не получил серьёзных травм:

 

Водитель автомобиля Toyota Celica ехал по улице Серова. На регулируемом перекрестке, при повороте налево, он допустил столкновение с автомобилем Nissan, ехавшим во встречном направлении прямо. В результате ДТП транспорт технически поврежден. Водитель автомобиля Nissan, женщина 1984 года рождения, обратилась в травмпункт №3, -- сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

 

Тем временем в интернете появилось видео произошедшего ДТП.

 

Видео сайта «С Тагила»

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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