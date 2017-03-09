Проломивший забор автомобиль в Нижнем Тагиле попал на городские камеры, а женщина-водитель получила ушиб челюсти (ВИДЕО)

Напомним, инцидент произошел в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как позже сообщили очевидцы, в каждом из них находились маленькие дети. Именно поэтому на место прибыли две машины скорой помощи. К счастью, детям не потребовалась медицинская помощь, а никто из взрослых не получил серьёзных травм:

Водитель автомобиля Toyota Celica ехал по улице Серова. На регулируемом перекрестке, при повороте налево, он допустил столкновение с автомобилем Nissan, ехавшим во встречном направлении прямо. В результате ДТП транспорт технически поврежден. Водитель автомобиля Nissan, женщина 1984 года рождения, обратилась в травмпункт №3, -- сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

Тем временем в интернете появилось видео произошедшего ДТП.

Видео сайта «С Тагила»