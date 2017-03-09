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Новости Нижнего Тагила

Ресурсники заплатят 70 тысяч рублей штрафа за незаконное отключение отопления в Нижнем Тагиле

9 марта 2017, 10:50Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,отопление,штраф,прокуратура,нарушение,административное дело
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района добилась наказания для ООО «ТагилТеплоСбыт», нарушившего правила организации теплоснабжения. Как было установлено, ресурсоснабжающая организация без уведомления абонента прекратила поставки тепла в гаражный кооператив «Центральный».
 
Прокуратура вынесла постановление об устранении нарушений на имя исполнительного директора организации. Однако ресурсники не стали исполнять предписания надзорного ведомства. Прокуратура инициировала судебное разбирательство по данному факту. 
 
Суд привлек ООО «ТагилТеплоСбыт» к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей, пишут «Все новости».
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