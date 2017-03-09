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Смерть 18 собак и кошек от истощения в Екатеринбурге стала причиной возбуждения уголовного дела

9 марта 2017, 16:25Добавить новость
Екатеринбург,уголовное дело,животные,кошка,собака,жестокое обращение,прокуратура,проверка
По факту жестокого обращения с животными, которое привело к смети 18 кошек и собак, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело Напомним, в январе в уральской столице были обнаружены 18 трупов погибших животных, находившихся на «передержке» в частном жилом доме по улице Уктусской в Екатеринбурге. Была проведена прокурорская проверка, которая показала: смерть собак и кошек наступила вследствие истощения. 

Проведенная экспертиза обнаружила признаки глубокого нарушения обмена веществ и снижения резистентности организма, что было вызвано недокормом животных. 
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