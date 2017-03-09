Стая бродячих собак разорвала кошку рядом с домом её хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Я выпустила кошку погулять вечером, но обратно так и не дождалась. Через какое-то время вышла её позвать. Нашла быстро, но всю в слюнях и без признаков жизни, -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Кошка лежала прямо напротив дома, остались многочисленные следы собачьих лап, ведущие в сторону коллективной свалки. Женщина рассказала, что на тот момент моральных сил запечатлеть останки своей любимицы, она в себе не нашла.





Собаки набрасывались и на моего кота, но я это вовремя заметил и отогнал. Всё же они успели только расцарапать ему морду и обкусать уши. Несколько дней назад та же стая накинулась на маленького мальчика, еле удалось его отбить, -- рассказал живущий неподалёку мужчина.

Зоозащитники призывают владельцев животных не выпускать их на самовыгул, чтобы защитить от повторения подобных ситуаций.



В следственном комитете 14 февраля была начата проверка инцидентов с нападениями бродячих собак. Она завершится через 30 дней с даты начала. Редакция TagiCity.ru будет следить за развитием событий.