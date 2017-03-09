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Новости Нижнего Тагила

Стая бродячих собак разорвала кошку рядом с домом её хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 марта 2017, 18:35Добавить новость
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5 марта стая бродячих собак разодрала кошку прямо перед домом её хозяйки по улице Розы Люксембург в Нижнем Тагиле.
Я выпустила кошку погулять вечером, но обратно так и не дождалась. Через какое-то время вышла её позвать. Нашла быстро, но всю в слюнях и без признаков жизни, -- рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Кошка лежала прямо напротив дома, остались многочисленные следы собачьих лап, ведущие в сторону коллективной свалки. Женщина рассказала, что на тот момент моральных сил запечатлеть останки своей любимицы, она в себе не нашла.

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Стая собак живёт неподалёку и насчитывает более десятка особей. Их подкармливают некоторые люди и заведения. Также бродячие собаки приходят к мусоркам во дворах многоквартирных домов и ищут еду там.

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Собаки набрасывались и на моего кота, но я это вовремя заметил и отогнал. Всё же они успели только расцарапать ему морду и обкусать уши. Несколько дней назад та же стая накинулась на маленького мальчика, еле удалось его отбить, -- рассказал живущий неподалёку мужчина.

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Зоозащитники призывают владельцев животных не выпускать их на самовыгул, чтобы защитить от повторения подобных ситуаций. 

В следственном комитете 14 февраля была начата проверка инцидентов с нападениями бродячих собак. Она завершится через 30 дней с даты начала. Редакция TagiCity.ru будет следить за развитием событий.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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