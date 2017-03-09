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Новости Нижнего Тагила

Выделенные на капитальный ремонт екатеринбургского цирка 10 млн рублей пропали

9 марта 2017, 09:25Добавить новость
Екатеринбург,цирк,ремонт,Министерство культуры,финансирование,средства,кража
Выделенные министерством культуры Свердловской области на ремонт Екатеринбургского цирка 20 млн руб. пропали. Добровольно «Росгосцирк» согласился вернуть лишь половину суммы, пишет URA.RU. Проверка по данному факту проводилась прокуратурой и была инициирована СМИ. Как стало известно, денежные средства были переведены в 2015 году. Однако деньги до получателя, со слов «Росгосцирка», так и не дошли.
 
При этом стоить заметить, что министерство культуры за два года так и не потребовало отчетности о расходовании средств. В связи с этим министру культуры Свердловской области вынесено предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства.
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