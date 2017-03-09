Вылетевший из фуры шифер чудом не убил девушку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вылетевший из проезжавшей фуры шифер чуть не убил идущую по тротуару девушку. Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле.
Гружёная шифером фура двигалась со стороны Нижнего Тагила в сторону выезда из города к дороге на Екатеринбург. Погода стояла ветреная, и несколько листов шифера одним из порывов ветра перевернуло в кузове.
Лист шифера сорвался и вылетел из машины прямо в сторону девушки-пешехода. Ей невероятно повезло, так как лист не задел её и пролетел над головой, а затем разбился об ограждение моста.
Произошедшее засняла камера водителя встречного автомобиля.
Повезло девушке очень! Наверно на всю жизнь запомнит этот случай, -- рассказал редакции TagilCity.ru приятель заснявшего произошедшее водителя.