| регистрация
Новости Нижнего Тагила

9 могил и памятников на кладбище уничтожил житель Талицы в Каменске-Уральском: среди них были и захоронения ветеранов ВОВ (ФОТО)

9 июня 2017, 14:55Добавить новость
безопасность,город,закон,нарушение,полиция,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,школьники,кладбище,могилы,памятники,вандализм,вандалы,разрушения,разрушение,подростки,наказание,ветераны,ВОв,Великая отечественная война

2 года ограничения свободы получил житель Талицы, устроивший погром и пожар на кладбище.

6 мая 2016 года мужчина из Талицы приехал в Каменск-Уральский на кладбище. Вандал разбил несколько памятников ветеранов Великой Отечественной войны.

Таким же образом 20 июня 2016 года он вместе с подростками, не достигшими возраста уголовной ответственности, поджег на территории кладбища тополиный пух, что привело к возгораниям на могилах.

Сгорели деревянный крест на одном из мест захоронений, металлические таблички на памятниках, уничтожено 16 венков и три корзины с искусственными цветами. Всего действиями осужденного повреждено девять памятников и надмогильных сооружений.

Суд признал уральца виновным по нескольким статьям и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Это значит, что виновный в течение 2-х лет не должен выезжать за пределы Талицы, посещать места массовых развлечений, два раза в месяц отмечаться в полиции и обязательно находиться дома в период с 22 часов до 6 часов ежедневно, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

безопасность,город,закон,нарушение,полиция,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,школьники,кладбище,могилы,памятники,вандализм,вандалы,разрушения,разрушение,подростки,наказание,ветераны,ВОв,Великая отечественная война

Фото: «Новый день»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Водитель из Екатеринбурга ответит за смерть человека: по его вине произошло ДТП с летальным исходом 1 июня, 12:35 1
За вымогательство взятки бывший заместитель колонии в Екатеринбурге приговорен к трем годам лишения свободы 17 мая, 17:00 1
Вандалы разрушили более 100 надгробий и памятников на сельском кладбище возле Богдановича (ФОТО) 14 мая, 14:20 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 72
Подписаться на новости