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Новости Нижнего Тагила

Молодой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Свердловской области

9 июня 2017, 13:45Добавить новость
Свердловская область,смерть,травма,транспорт,Каменск-Уральский,поезд,железная дорога,ЧП

На участке железной дороги «Каменск-Уральский – УАЗ» грузовой электропоезд сбил мужчину.

Поздно вечером 8 июня в Свердловской области произошло ЧП на железной дороге – грузовой поезд сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Личность пострадавшего не определена. На вид ему около 25 лет. Машинист состава пытался предпринять экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Сейчас ведется доследственная проверка. Правоохранители разберутся во всех обстоятельствах инцидента, пишет Накануне.ру.

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