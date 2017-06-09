Подозреваемый в убийстве московского бизнесмена и уральского адвоката признался в преступлении и назвал место захоронения (ФОТО)

Родственники московского бизнесмена, прибывшего в Екатеринбург по делам, приехали в уральскую столицу и провели свое расследование. Поняв, что Беслан Наурузов долго не выходит на связь, они предположили, что мужчина убит. Родственники хотели найти тело погибшего, чтобы похоронить его.





В смерти Беслана они подозревали бывшего полицейского, а ныне бизнесмена, Алексея Тиханова, с которым Наурузов и адвокат Кощеев встречались в день исчезновения. После встречи с родственниками Наурузова Тиханов пропал.





Беслан Наурузов и Алексей Кощеев





После нескольких дней после исчезновения он появился в полиции. С ним был адвокат. Тиханов объяснил свое долгое отсутствие тем, что боялся преследования и мести родственников Наурузова. Но после нескольких часов допросов признался в преступлении и написал явку с повинной. Также он рассказал, что закопал трупы перед своим домом в поселке Седельниково и присыпал их камнями.





Дом Тиханова в поселке Седельниково

Фото: РИА URA.RU





Официальные представители полиции Екатеринбурга пока не прокомментировали ситуацию. Сообщник Тиханова Антон Корепанов, также бывший сотрудник МВД, все еще остается в бегах.



Напомним, ГАЗель, на которой пропали адвокат и бизнесмен из Екатеринбурга, была найдена со следами крови