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Новости Нижнего Тагила

Пятилетний ребенок в Каменске-Уральском выбежал на проезжую часть и попал под колеса иномарки (ФОТО)

9 июня 2017, 08:30Добавить новость
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8 июня в Каменске-Уральском под колеса авто попал пятилетний ребёнок. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, передает издание KU.66.ru.

55-летний водитель за рулем Chery Tiggo не сумел вовремя среагировать на внезапно появившегося пешехода. В результате произошел наезд. Ребенок с сотрясением головного мозга, травмой живота был госпитализирован в местную больницу.

Как пояснил отец пострадавшего, мальчик на какое-то время остался без присмотра взрослых. Ребенок увидел отца, шедшего на другой стороне дороге, и побежал к родителю. В этот момент и произошло ДТП.

На месте происшествия побывали представители отдела по делам несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка.

 

ГАИ,ГИБДД,город,дети,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область,травма,транспорт,Каменск-УральскийГАИ,ГИБДД,город,дети,происшествие,ребенок,Россия,Свердловская область,травма,транспорт,Каменск-Уральский
Фото: KU66.ru
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