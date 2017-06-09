Пятилетний ребенок в Каменске-Уральском выбежал на проезжую часть и попал под колеса иномарки (ФОТО)

8 июня в Каменске-Уральском под колеса авто попал пятилетний ребёнок. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, передает издание KU.66.ru.
55-летний водитель за рулем Chery Tiggo не сумел вовремя среагировать на внезапно появившегося пешехода. В результате произошел наезд. Ребенок с сотрясением головного мозга, травмой живота был госпитализирован в местную больницу.
Как пояснил отец пострадавшего, мальчик на какое-то время остался без присмотра взрослых. Ребенок увидел отца, шедшего на другой стороне дороге, и побежал к родителю. В этот момент и произошло ДТП.
На месте происшествия побывали представители отдела по делам несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: KU66.ru