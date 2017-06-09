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Новости Нижнего Тагила

Ребенок пропал в Нижнем Тагиле: полиция просит оказать содействие в розыске (ФОТО)

9 июня 2017, 10:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле пропал ребенок. Полиция просит граждан оказать содействие в установлении его местонахождения.

В Нижнем Тагиле в розыск объявлен несовершеннолетний мальчик – Плешков Данила, 2008 г.р. Ребенок ушел из дома по адресу Октябрьский проспект, 4 восьмого июня в 11 часов дня.

С того момента ребенка никто не видел, его мама написала заявление в полицию, ранее мальчик не пропадал, на учете ПДН не состоит.

Приметы: рост 130-138 см, худощавый, волосы светлые, короткие.

Одет: куртка черного цвета, джинсы и олимпийка темно-синие, футболка серого цвета.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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