Ребенок пропал в Нижнем Тагиле: полиция просит оказать содействие в розыске (ФОТО)

В Нижнем Тагиле пропал ребенок. Полиция просит граждан оказать содействие в установлении его местонахождения.

В Нижнем Тагиле в розыск объявлен несовершеннолетний мальчик – Плешков Данила, 2008 г.р. Ребенок ушел из дома по адресу Октябрьский проспект, 4 восьмого июня в 11 часов дня.





С того момента ребенка никто не видел, его мама написала заявление в полицию, ранее мальчик не пропадал, на учете ПДН не состоит.





Приметы: рост 130-138 см, худощавый, волосы светлые, короткие.



Одет: куртка черного цвета, джинсы и олимпийка темно-синие, футболка серого цвета.





Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»