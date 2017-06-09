Пенсионер чуть не погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

8 июня в столице Урала в доме на улице Южногорская произошел пожар. Возгорание случилось на 9-ом этаже 16-этажного дома в 11:30.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в помощи нуждается пожилой мужчина. Он стоял на балконе дома и кричал. Спасатели одели на него маску и вывели на улицу.
Помимо пенсионера, было эвакуировано еще пять жильцов. Никто не пострадал.
Огонь охватил 20 кв.м. и уничтожил личные вещи хозяина. На место выезжали семь пожарных на трех спецмашинах, передает Новая газета.
Фото: Александр Белый, Новая газета
Полностью удалось потушить пожар лишь к 13:00.