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Пенсионер чуть не погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

9 июня 2017, 09:00Добавить новость
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8 июня в столице Урала в доме на улице Южногорская произошел пожар. Возгорание случилось на 9-ом этаже 16-этажного дома в 11:30.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в помощи нуждается пожилой мужчина. Он стоял на балконе дома и кричал. Спасатели одели на него маску и вывели на улицу.

Помимо пенсионера, было эвакуировано еще пять жильцов. Никто не пострадал.

Огонь охватил 20 кв.м. и уничтожил личные вещи хозяина. На место выезжали семь пожарных на трех спецмашинах, передает Новая газета.

 

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Фото: Александр Белый, Новая газета


Полностью удалось потушить пожар лишь к 13:00.

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