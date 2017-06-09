Пенсионер чуть не погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в помощи нуждается пожилой мужчина. Он стоял на балконе дома и кричал. Спасатели одели на него маску и вывели на улицу.



Помимо пенсионера, было эвакуировано еще пять жильцов. Никто не пострадал.



Огонь охватил 20 кв.м. и уничтожил личные вещи хозяина. На место выезжали семь пожарных на трех спецмашинах, передает Новая газета.

Фото: Александр Белый, Новая газета



Полностью удалось потушить пожар лишь к 13:00.