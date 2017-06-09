Служитель храма в Реже спас тонущего в реке человека (ФОТО)

Сотрудники МЧС торжественно наградили служителя храма в Реже. Он 14 мая спас тонущего мужчину.

Настоящие герои живут среди нас, таким оказался Никитин Сергей Петрович – служитель храма в Реже. 14 мая он возвращался со службы, переходил мост через реку и заметил тонущего мужчину. Сергей плохо плавает, но, не раздумывая, бросился спасать утопающего.





Оказалось, что у водоема илистое дно, церковнослужитель проявил смекалистость, нашел палку, с помощью которой смог вытащить потерпевшего. К тому времени подоспели медики и спасатели.





Стоит заметить, что это не первый случай спасения человека на счету у Сергея Никитина. 10 лет назад он спас человека из снежного заноса. Спасителю вручили благодарственное письмо. Сейчас решается вопрос о представлении его к медали «За спасение погибающих на водах».





Фото: МЧС России