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Новости Нижнего Тагила

Служитель храма в Реже спас тонущего в реке человека (ФОТО)

9 июня 2017, 10:10Добавить новость
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Сотрудники МЧС торжественно наградили служителя храма в Реже. Он 14 мая спас тонущего мужчину.

Настоящие герои живут среди нас, таким оказался Никитин Сергей Петрович – служитель храма в Реже. 14 мая он возвращался со службы, переходил мост через реку и заметил тонущего мужчину. Сергей плохо плавает, но, не раздумывая, бросился спасать утопающего.

Оказалось, что у водоема илистое дно, церковнослужитель проявил смекалистость, нашел палку, с помощью которой смог вытащить потерпевшего. К тому времени подоспели медики и спасатели.

Стоит заметить, что это не первый случай спасения человека на счету у Сергея Никитина. 10 лет назад он спас человека из снежного заноса. Спасителю вручили благодарственное письмо. Сейчас решается вопрос о представлении его к медали «За спасение погибающих на водах».

Свердловская область,МЧС,герой,спасатели,церковнослужитель,Реж,утопающий,наградаСвердловская область,МЧС,герой,спасатели,церковнослужитель,Реж,утопающий,награда

Фото: МЧС России

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